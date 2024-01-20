Diyarbakır'da hekimlerden İsrail'e karşı "sessiz yürüyüş"

Diyarbakır'da hekimler, giydikleri beyaz önlüklerle "sessiz yürüyüş" yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Mardinkapı önünde toplanan aralarında hekim, sağlık çalışanı ve öğrencilerin bulunduğu grup, Ulu Cami önüne kadar yürüdü.

Dr. Nurettin Zeyrek, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in, Filistin topraklarında bütün dünyanın gözü önünde sivilleri öldürmeye, hastaneleri bombalamaya devam ettiğini söyledi.

Hekimler ve sağlık çalışanları olarak terör, soykırım ve işgale karşı yürüyüşlerinin 10. haftasında olduğunu belirten Zeyrek, şunları kaydetti:

"Gazze halkı tam 105 gündür uçak ve bomba seslerine, yıkıma ve katliama karşı direniyor. Terör devleti İsrail tarafından uygulanan zulümlere rağmen korkmadan mücadele eden Gazzeli kardeşlerimizi, tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başından bir an ayrılmayan Gazzeli sağlık çalışanlarını selamlıyoruz. Biz Gazzeli sağlık çalışanlarıyla birlikte çalışmaya, oralarda kurulacak hastane ve sağlık tesislerinde görev almaya hazırız."