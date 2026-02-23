Canlı
        Diyarbakır Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 22:18
        Futbol: Trendyol 1. Lig


        Stat:Diyarbakır

        Hakemler:Ali Yılmaz, Cem Özbay, M. Ali Doğan

        Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Syrota, Diagne, Oğuzhan Matur (Dk.85 Emrah Başsan), Cem Üstündağ (Dk. 84 Atakan Müjde), Traore (Dk.68 Tarkan Serbest), Hasani (Dk.60 Moreno), Dia Saba, Dimitrov (Dk. 68 Afena-Gyan)

        İmaj Altyapı Vanspor FK: Çağlar Akbaba, Oulare (Dk.90 Medeni Bingöl), Ensar Çavuşoğlu, Jevsenak, Sabahattin Destici, Erdem Seçgin (Dk.46 Emir Bars) Mehmet Özcan, Mamah (Dk. 57 Traore), Jefferson (Dk.84 Alper Emre Demirol), Hostikka (Dk. 90 Regis), Cedric

        Goller: Dk. 90+4 Afena-Gyan (Amed Sportif Faaliyetler)

        Sarı kartlar: Dk. 8 Hostikka, Dk. 82 Jefferson, Jevsenak Dk. 90+6 (İmaj Altyapı Vanspor FK), Dk. 35 Traore Dk. 90+5 Afena-Gyan (Amed Sportif Faaliyetler)




        DİYARBAKIR

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

