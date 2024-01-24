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        Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ile 5 mesai arkadaşı anıldı

        DİYARBAKIR Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve mesai arkadaşı 5 polis memuru, şehit edilmelerinin 23'üncü yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, "Sakarya'nın has evladı, Diyarbakır'ın Gaffar babası, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, görev yaptığı süre içerisinde halkımıza devletimizin kucaklayıcı, aynı zamanda güçlü ve şevketli yüzünü göstermiş, gönülden gönüle bir kardeşlik köprüsü inşa etmiştir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 13:11 Güncelleme: 24.01.2024 - 13:15
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        Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ile 5 mesai arkadaşı anıldı
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        DİYARBAKIR Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve mesai arkadaşı 5 polis memuru, şehit edilmelerinin 23'üncü yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, "Sakarya'nın has evladı, Diyarbakır'ın Gaffar babası, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, görev yaptığı süre içerisinde halkımıza devletimizin kucaklayıcı, aynı zamanda güçlü ve şevketli yüzünü göstermiş, gönülden gönüle bir kardeşlik köprüsü inşa etmiştir" dedi.

        Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda, 24 Ocak 2001'de düzenlenen silahlı saldırıda Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy şehit oldu. Ali Gaffar Okkan ve arkadaşları, 23'üncü yıl dönümünde şehit edildikleri yerde düzenlenen törenle anıldı. Törene İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, şube müdürleri, ilçe kaymakamları, Diyarbakır ve Sakarya´daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Programda dualar okunurken, Okkan ve arkadaşlarının vuruldukları yerde yapılan anıta karanfiller bırakıldı. Töreni, bazı kişiler evlerinin penceresinden takip ederek dua etti. Pencere ve balkonlara şehit Ali Gaffar Okkan´ın fotoğraflarının asıldığı da görüldü.

        `ŞEHADETİNE YOL AÇANLAR EMELLERİNE HİÇBİR ZAMAN ULAŞAMAYACAKLARDIR´

        Burada konuşan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Okkan´ın Sakarya'nın has evladı, Diyarbakır'ın Gaffar babası olduğunu ifade ederek, "Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, görev yaptığı süre içerisinde halkımıza devletimizin kucaklayıcı, aynı zamanda güçlü ve şevketli yüzünü göstermiş, gönülden gönüle bir kardeşlik köprüsü inşa etmiştir. Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan´ın Diyarbakır halkıyla kurduğu gönül bağı karşılıksız kalmamış, Diyarbakır halkı Gaffar babasını bağrına basmış, evlatlarına onun ismini vererek vefasını göstermiştir. Devlet millet kaynaşmasını hedef alarak Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşlarının şehadetine yol açanlar emellerine ulaşamamışlar ve hiçbir zaman ulaşamayacaklardır. Merhumun bu kadim topraklar üzerine attığı sevgi tohumları gönüllerde yeşererek yaşadığımız huzur ve güven ortamını pekiştirmiştir. Ali Gaffar Okkan insanların kalbine dokunmayı başarmış ve onların samimi sevgisini kazanmıştır. Bugün bizler de onun mirasını takip ederek halkımızın sevgi ve desteğiyle görevimizi ifa etme bilincinde ve kararlılığındayız. Merhum Emniyet Müdürümüzün doğduğu Sakarya ve şehit edildiği Diyarbakır illerinde görev yapmanın şahsım için ayrı bir onur vesilesi olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşlarıyla ülkemizin bekası ve milletimizin can, mal ve namusunu korumak için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete ihtihal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor,  hayatta olan gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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