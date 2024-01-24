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        Diyarbakır'da mağaza önünden pantolon çalınması güvenlik kamerasında

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde mağaza önündeki hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 11:53 Güncelleme: 24.01.2024 - 11:53
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        Diyarbakır'da mağaza önünden pantolon çalınması güvenlik kamerasında
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde mağaza önündeki hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İlçeye bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan giyim mağazası önüne gelen şüpheli, çevresine bakındıktan sonra satış için asılı duran pantolonu alarak kaçtı.

        Durumu fark eden iş yeri sahibi şüphelinin yakalanması için polise şikayette bulundu.

        Bu arada, hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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