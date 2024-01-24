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        Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan ve 5 polis memuru törenle anıldı

        Diyarbakır'da 23 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 13:08 Güncelleme: 24.01.2024 - 13:18
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        Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan ve 5 polis memuru törenle anıldı
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        Diyarbakır'da 23 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için anma töreni düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğünce, 24 Ocak 2001'de şehit edilen Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy için saldırının gerçekleştirildiği merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

        Törene katılan gaziler, polis memurları ve vatandaşlar, Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktı. Bazı binaların balkonlarına ve camlarına Okkan'ın fotoğrafı asıldı.

        İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, törende yaptığı konuşmada, 23 yıl önce hain bir saldırı sonucu şehit düşen Okkan ve silah arkadaşlarını, şehadet mertebesine ulaştıkları bu noktada minnet ve özlemle andıklarını söyledi.

        Sakarya'nın has evladı ve Diyarbakır'ın Gaffar babasının, görev yaptığı sürede halka, devletin kucaklayıcı ve şefkatli yüzünü gösterdiğini aktaran Kaya, şöyle konuştu:

        "Gönülden gönüle bir kardeşlik köprüsü inşa etmiştir. Şehit emniyet müdürümüzün Diyarbakır halkıyla kurduğu gönül bağı karşılıksız kalmamıştır. Diyarbakır halkı Gaffar babasını bağrına basmış, evlatlarına onun ismini vererek vefasını göstermiştir. Devlet ve millet kaynaşmasını hedef alarak Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşlarının şehadetlerine yol açanlar emellerine ulaşamamışlar ve hiçbir zaman ulaşamayacaklardır. Merhumun bu kadim topraklara attığı sevgi tohumları mümbit gönüllerde yeşererek, yaşadığımız huzur ve güven ortamını iyice pekiştirmiştir."

        Okkan'ın insanın kalbine dokunmayı başardığını ve onların samimi sevgisini kazandığını dile getiren Kaya, onun mirasını takip ederek halkın sevgi ve desteğiyle görevlerini ifa etme bilincinde ve kararlılığında olduklarını bildirdi.

        Kaya, "Merhumun doğduğu Sakarya'da ve şehit edildiği Diyarbakır'da görev yapmanın şahsım için ayrı bir onur meselesi olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Okkan ve silah arkadaşlarıyla ülkemizin bekası ve milletimizin can, mal, namusunu korumak için canını severek feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Törene Kayapınar Kaymakamı Arif Karaman, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ve vatandaşlar katıldı.

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