Diyarbakır'da TIR dorsesinde 72 kaçak göçmen yakalandı; organizatör gözaltına alındı

DİYARBAKIR´da jandarmanın düzenlediği operasyonda, TIR dorsesinde 72 kaçak göçmen yakalandı, organizatör olduğu belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, Mardin´den gelen bir TIR´ın dorsesinde, Türkiye´ye kaçak yollarla giriş yapmış kaçak göçmenlerin olduğu tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonda durdurulan TIR´ın dorse kısmında yapılan aramada 69´u Afganistan, 2´si Pakistan ve 1´i Bangladeş uyruklu 72 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi´ne gönderilirken, organizatör olduğu belirlenen 1 şüpheli de gözaltına alındı.