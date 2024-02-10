AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bilden, basınla buluştu

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, "Geçen yıl 55 milyon turistin ülkeyi ziyaret ettiği açıklandı. Bunun 5 milyonu neden Diyarbakır'da olmasın? 25 bin yatağa çıkardığımızda turist sayımızda çok rahat 5 milyonu bulur." dedi.

Bilden, merkez Kayapınar ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda, kente yönelik hedefledikleri çalışmaları aktardı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yaklaşık 30 yıl boyunca kamuda çalıştığını, üst düzey görevlerde bulunduğunu belirten Bilden, bu görevlerde bulunduğu süre boyunca kentle ilgisini hiç koparmadığını söyledi.

"Belediyeye talip olmamın en büyük nedeni bilgi ve birikimimi doğduğum şehre aktarmaktır." diyen Bilden, bölge ve Diyarbakır'ın kültür yapısını ve envanterini çok iyi bildiğini, kente çok fazla katkı sağlayabileceğini belirtti.

- "Burçların hepsini 5 yıllık dönemde restore edeceğiz"

Seçime kadar her hafta projelerini grup olarak açıklayacaklarını dile getiren Bilden, bu hafta kültür ve turizm ile ilgili projelerini açıklayacaklarını bildirdi.

Bilden, "Önemli kararların tamamını halkımız ile beraber alacağız. Hiçbir şekilde masaların başında durarak bu böyle olacak diye bir kararımız olmayacak. Halkımız ile beraber Diyarbakır'ı yönetmek istiyoruz, yöneteceğiz inşallah." diye konuştu.

Sur içinin kısmi yayalaştırılması ile ilgili çok önemli bir projelerinin olduğunu ifade eden Bilden, şunları kaydetti:

"1932 yılında Sur'un Mardinkapı ve Dağkapı tarafı o dönemin idarecileri tarafından bahane gösterilerek topa tutulması suretiyle yıktırılmıştır. Her şeyden önce yıktırılan o kısımları aslına uygun bir şekilde inşa edeceğiz. Yaklaşık 5 yıldır surlarla ilgili çok ciddi çalışma var ve güzel bir şekilde yürüyor. Onu devam ettireceğiz. İçkale'de 18, diğer surlarda ise 82 burç var. Burçların hepsini 5 yıllık dönemde restore edeceğiz. 100 burcun fonksiyonunu tüm hemşerilerimize danışarak, onların istediği şekilde işlevlendireceğiz. Sur'un iç kısmında raylı sistem kurmayacağız çünkü raylı sistem titreşim oluşturduğu için daha önce kurul da reddetmiş. Lastik tekerlekli araçları kullanarak bir ring oluşturacağız."

Belediye başkanı seçildiği takdirde kendi yetki alanındaki imkanlar ve merkezi hükümetin imkanlarını kullanarak kentin turizm alanında gelişmesi için elinden geleni yapacağına dikkati çeken Bilden, kentin potansiyelinin çok yüksek olduğunu aktardı.

Bilden, şöyle konuştu:

Geçen yıl 55 milyon turistin ülkeyi ziyaret ettiği açıklandı. Bunun 5 milyonu neden Diyarbakır'da olmasın? İnanç turizmi ile ilgili elimizde çok argümanımız var. Turistin çok rahat konaklayabilmesi için kaliteli oda sayısına ihtiyaç var. 8 bin 700 civarında bir yatak sayımız var. Buna kamu kurumlarının misafirhaneleri de dahil. Bunun 3 kata çıkması, minimum 20, 25 bini bulması lazım. 5-10, 5 yıldızlı otelin yapılması lazım. Şimdiye kadar bazı sorunlardan dolayı yatırımcı gelmiyordu ancak birkaç yıldır çok rahatız. Kentimiz huzuru bulduğu an yığınla yatırımcı gelir. Ben de başkanlık dönemimde buna öncülük edeceğim. 25 bin yatağa çıkardığımızda turist sayımızda çok rahat 5 milyonu bulur. Şu an 1 milyon civarında yerli ve yabancı turist geliyor kentimize, bu bize yakışmıyor."

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Bilden, kentteki yeni yerleşim yerlerinde çok fazla sıkıntılı yerlerin olmadığını, ancak yapı stokunu yenileyecek projelerinin olduğunu kaydetti.

- "Tramvay artık modern şehirlerin bir ulaşım aracıdır"

Kentin ulaşımını rahatlatacak projelerinin olduğunu anlatan Bilden, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tramvay artık modern şehirlerin bir ulaşım aracıdır. Daha önce arkadaşlarımız tarafından dile getirildi, 14 kilometrelik bir hat öngörülmüş. Dağkapı'dan başlıyor Araştırma Hastanesi'ne kadar gidiyor. Bu projeyi revize ediyoruz. Bu olacak. İkinci bir konumu da Şanlıurfa yolundan yeni TOKİ konutlarına kadar uzatmak istiyoruz. Üçüncüsü de mevcut şehir içinden geçen bir tren hattımız var. Biz bunu da yapacağımız raylı sisteme entegre etmeye çalışıyoruz. Projemiz devam ediyor, büyük bir kısmını bitirdik. Banliyö şeklinde daha modern ve hızlı şekilde Bismil'deki veya Ergani'deki biri 25 dakikada buraya gelebilecek şekilde. Onu da entegre ettiğimizde şehrimiz ulaşım açısından çok rahat bir nefes alır."

AK Parti'nin temel felsefesinin millet iradesinin üstünlüğü olduğunu belirten Bilden, sandıktan çıkan sonuca saygı duyacaklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığınca belediyelere yapılan görevlendirmeye değinen Bilden, bunun belli bir zorunluluktan olduğunu anlattı.

Anadilinin Kürtçe olduğunu, hükümetin de Kürtçe ile ilgili programlar açtığını ve öğretmenler atadığını kaydeden Bilden, öğrencilerin seçmeli ders olarak Kürtçe'yi tercih etmelerinin, insanların özgün dilini öğrenmelerinde hiçbir sorun olmadığını aktardı.

Programa, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak da katıldı.