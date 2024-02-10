15 yaşındaki işitme engelli, kolundan bıçaklandı

DİYARBAKIR´da işitme engelli Mehmet K. (15), evinin bulunduğu sokakta M.B. (20) tarafından sol kolundan bıçaklandı.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Gürdoğan Mahallesi´ndeki bir sokakta meydana geldi. İşitme engelli Mehmet K., yaşadıkları evin sokağında, henüz bilinmeyen nedenle M.B. tarafından sol kolundan bıçaklandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Mehmet K.´ye ilk müdahaleyi mahalleli yaparak kolundaki kanı durdurmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet K., ambulansla bir özel hastaneye kaldırdı.

Polis, şüpheli M.B.´yi yakalamak için çalışma başlattı.