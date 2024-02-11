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        Diyarbakır´da hırsızlık şüphelilerine `Girdap´ operasyonu: 12 gözaltı

        DİYARBAKIR´da gerçekleşen hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik `Girdap´ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Polisin takibinde olan 3 şüphelinin hırsızlık yaparken yakalanması ve marketteki müşterinin çantasından cep telefonu ve cüzdan çalınması da kameraya yansıdı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 09:48 Güncelleme: 11.02.2024 - 09:50
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        Diyarbakır´da hırsızlık şüphelilerine `Girdap´ operasyonu: 12 gözaltı
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        DİYARBAKIR´da gerçekleşen hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik `Girdap´ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Polisin takibinde olan 3 şüphelinin hırsızlık yaparken yakalanması ve marketteki müşterinin çantasından cep telefonu ve cüzdan çalınması da kameraya yansıdı. 

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince evlerden ziynet eşyası ve bazı kişilerin üzerinden hırsızlık yapılması şikayeti üzerine harekete geçildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kurulan özel ekip, ihbarların olduğu alanlarda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimlikleri belirlenen şüpheliler takibe alındı. 3´ü hırsızlık yaparken olmak üzere toplamda 12 şüpheli düzenlenen `Girdap´ operasyonuyla gözaltına alındı. Yapılan aramalara 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 

        Polisin şüphelileri takip anları ve bir şüphelinin markette kadının çantasından cüzdan ve cep telefonu çalması ise kameraya yansıdı. Yakalanan şüphelilerden birinin 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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