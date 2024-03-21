'Taziyedeydim' yalanını mahkemede tanık ifadeleri çürüttü

DİYARBAKIR’da 2 kişinin yaralandığı kafeteryadaki silahlı saldırıya ilişkin tutuklu yargılanan 2 sanıktan Okan G., ifadesinde olayla bağlantısının bulunmadığını ve o saatlerde taziyede olduğunu söyledi. Tanık olarak dinlenen işletme sahibi A.M. ise “Şahin B. ve Okan G., 30-40 el mekana silahla ateş açtı” derken, olayda yaralanan A.M.'nin kardeşi M.E.M. ise “Kafede otururken Şahin ve Okan ateş etti. Annemi attım kenara yoksa o vurulacaktı ama ben yaralandım” dedi.

Olay, 7 Temmuz 2023’te akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Mardin Kapı Mezarlığı karşısında bulunan bir kafede meydana geldi. Olaydan bir süre önce tartışan iki grup, kafe önünde bir araya geldi. Taraflar arasında yeniden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.K. ve işletme sahibinin kardeşi M.E.M., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan Okan G. ve Şahin B. tutuklandı.

Okan G. ve Şahin B. hakkında 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın duruşmasına tutuklu sanıklar Okan G. ve Şahin B. ile tanıklar Y.K., Y.A., M.E.M. ve işletme sahibi A.M. katıldı. Tanıkların dinlendiği duruşmada tutuklu sanıklar Okan G. ve Şahin B. haklarındaki suçlamaları reddetti. Okan G., olay günü o saatlerde taziyede olduğunu ve olayla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını söyledi. Şahin B. ise “Bir tabak için kavga olmuş. Ben neden uzun namlulu silahla orayı tarayayım. Mağdurum. Bunlar benim ailem değil. Bunlar için neden orayı tarayayım” dedi.

‘ANNEMİ KENARA ATTIM YOKSA O VURULACAKTI’ Tanık olarak dinlenen ve olayda yaralanan işletme sahibinin kardeşi M.E.M., “Kafede otururken Şahin ve Okan ateş etti. Annemi attım kenara, yoksa o vurulacaktı ama ben yaralandım. Otomatik silah vardı Okan’da. Ateş ederek tehdit ettiler. Şahin de bana ateş etti” diye konuştu. İşletmenin sahibi A.M. ise “Şahin B. ve Okan G. havaya doğru değil de mekana ateş açtı. 30-40 el silahla ateş açıldı. Olayda kuzenim S.K. yaralandı. M.E.M. de yaralandı. Sonrasında bu kişiler hemen kaçtılar” ifadelerini kullandı.