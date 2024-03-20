Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 169 kilogram toz esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 169 kilogram toz esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 16:24 Güncelleme: 20.03.2024 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 169 kilogram toz esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 169 kilogram toz esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Yorulmaz Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 169 kilogram toz esrar ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın doktoru dövmüştü! Sıcak gelişme!
        Kadın doktoru dövmüştü! Sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da
        Çifte cinayetin failinden kan donduran paylaşım!
        Çifte cinayetin failinden kan donduran paylaşım!
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        İrlanda Başbakanı Varadkar istifa kararı aldı
        İrlanda Başbakanı Varadkar istifa kararı aldı
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Üniversiteli annenin en acı sınavı!
        Üniversiteli annenin en acı sınavı!
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Başbakan kadın muhabiri kameralar önünde itti!
        Başbakan kadın muhabiri kameralar önünde itti!
        Mirliva Muhittin'i canlandırdı
        Mirliva Muhittin'i canlandırdı
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        30 yıl sonra buldu
        30 yıl sonra buldu

        Benzer Haberler

        Caddedeki silahlı kavgada yoldan geçen kadın yaralandı
        Caddedeki silahlı kavgada yoldan geçen kadın yaralandı
        Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören binalardan 4 bin 362'sinin yıkımı t...
        Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören binalardan 4 bin 362'sinin yıkımı t...
        Diyarbakır'da sanal bahis operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
        Diyarbakır'da sanal bahis operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
        AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ataman ve Yaz, vatandaşlarla bir araya...
        AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ataman ve Yaz, vatandaşlarla bir araya...
        Meteorolojiden Diyarbakır için sağanak ve kar yağışı uyarısı
        Meteorolojiden Diyarbakır için sağanak ve kar yağışı uyarısı
        Emlak ofisine yasa dışı bahis operasyonu: 4 gözaltı
        Emlak ofisine yasa dışı bahis operasyonu: 4 gözaltı