AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ataman ve Yaz, vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Sait Yaz, Kulp ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede AK Parti Kulp İlçe Başkanı Abdulselam Toprak ve partililer tarafından karşılanan Kepolu ile Yaz, vatandaşlarla görüştü.

Kayahan, Bağbuğ, Uzunova mahallelerinde vatandaşların sorunlarını dinleyen milletvekilleri, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

"Kadın Buluşması" programında kadınlarla bir araya gelen Ataman, "Gücümüze güç katan, mücadeleci kadınlarımızın her birine teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra Ataman ve Yaz, ilçenin kanaat önderleriyle düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.