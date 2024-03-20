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        Meteorolojiden Diyarbakır için sağanak ve kar yağışı uyarısı

        Diyarbakır merkez ve kentin doğu kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve kar yağışı bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 14:14 Güncelleme: 20.03.2024 - 14:14
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        Meteorolojiden Diyarbakır için sağanak ve kar yağışı uyarısı
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        Diyarbakır merkez ve kentin doğu kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve kar yağışı bekleniyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Diyarbakır'da beklenen kuvvetli yağmur ve sağanak, Diyarbakır'ın doğu ilçesi Kulp'ta ise yüksek kesimlerde karla karışık kuvvetli yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

        Açıklamada, ani su baskını, sel, ulaşımda aksamalar ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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