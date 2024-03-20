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        Emlak ofisine yasa dışı bahis operasyonu: 4 gözaltı

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde bir emlak ofisine düzenlenen baskında yasa dışı bahis oynatan ve oynayan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 12:43 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:45
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        Emlak ofisine yasa dışı bahis operasyonu: 4 gözaltı
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        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde bir emlak ofisine düzenlenen baskında yasa dışı bahis oynatan ve oynayan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada bahis oranlarının ve miktarlarının peçetelere yazıldığı ortaya çıktı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Altıok Mahallesi’ndeki bir emlak ofisinde yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine takip başlattı. Akşam saatlerinde emlak ofisinde olağan dışı hareket olduğunu belirleyen ekipler, savcılıktan alınan izinle operasyon düzenledi. Yapılan aramada, çöpten çıkarılan, isim ve bahis oranı ile bahis miktarlarının yazılı olduğu peçetelere, ödeme miktarlarının yazıldığı kağıtlara, 2 cep telefonuna ve 1 bilgisayara el konuldu. Emlak ofisinin sahibi F.Ö. (27) ve mekanda bahis oynadığı değerlendirilen F.Y. (26), H.K. (23) ve A.S. (32) hakkında 7258 sayılı ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a Muhalefet’ten işlem yapıldı.

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