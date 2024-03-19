Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen bazı adreslere operasyon yapıldı.
Operasyonda, 26 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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