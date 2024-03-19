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        Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 21:34 Güncelleme: 19.03.2024 - 21:34
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        Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen bazı adreslere operasyon yapıldı.

        Operasyonda, 26 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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