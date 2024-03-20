Diyarbakır'da sanal bahis operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

İş yeri sahibi F.Ö. ve mekanda sanal bahis oynadığı değerlendirilen F.Y, H.K. ve A.S. gözaltına alındı. ​​​​​​​

İş yerindeki 2 akıllı cep telefonu ve bilgisayar incelenmek üzere Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde çöpe atılan, üzerinde isim, bahis oranı ve bahis miktarlarının yazılı olduğu bir peçete buldu.

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