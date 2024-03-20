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        Diyarbakır'da sanal bahis operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yasa dışı sanal bahis operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 15:46 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:46
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        Diyarbakır'da sanal bahis operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yasa dışı sanal bahis operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen bir iş yerinde sanal bahis oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde çöpe atılan, üzerinde isim, bahis oranı ve bahis miktarlarının yazılı olduğu bir peçete buldu.

        İş yerindeki 2 akıllı cep telefonu ve bilgisayar incelenmek üzere Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

        İş yeri sahibi F.Ö. ve mekanda sanal bahis oynadığı değerlendirilen F.Y, H.K. ve A.S. gözaltına alındı. ​​​​​​​

        Şüpheliler hakkında işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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