Diyarbakır'daki nevruz etkinliğinde 7 gözaltı

DİYARBAKIR'daHalkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğine terör örgütü PKK'yı simgeleyen kıyafetlerle gelen 7 kişi, gözaltına alındı.

DEM Parti öncülüğünde Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda gerçekleştirilen nevruz etkinliği, sabah saatlerinde başladı. 136 bin metrekarelik alanda toplam uzunluğu 10 kilometreyi bulan bariyerle çevrilen alanda 7 bin 500 polisi görev yaparken, alana gelenler 6 ana giriş kapısında oluşturulan 3 kademeli arama noktasından geçerek içeri alındı. Birçok noktada bomba imha uzmanı ve eğitimli bomba arama köpekleri ile aramalar yapıldı. Nevruz alanı helikopterle havadan izlenirken, çevrede de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Etkinliğin yapıldığı alana terör örgütü PKK'yı simgeleyen kıyafetlerle gelen 7 kişi, gözaltına alındı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ile Gülistan Koçyiğit, eski HDP milletvekili Leyla Zana ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın da katıldığı etkinlik sürüyor.