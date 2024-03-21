Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'daki nevruz etkinliğinde 7 gözaltı

        DİYARBAKIR'daHalkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğine terör örgütü PKK'yı simgeleyen kıyafetlerle gelen 7 kişi, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 13:18 Güncelleme: 21.03.2024 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'daki nevruz etkinliğinde 7 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'daHalkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğine terör örgütü PKK'yı simgeleyen kıyafetlerle gelen 7 kişi, gözaltına alındı.

        DEM Parti öncülüğünde Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda gerçekleştirilen nevruz etkinliği, sabah saatlerinde başladı. 136 bin metrekarelik alanda toplam uzunluğu 10 kilometreyi bulan bariyerle çevrilen alanda 7 bin 500 polisi görev yaparken, alana gelenler 6 ana giriş kapısında oluşturulan 3 kademeli arama noktasından geçerek içeri alındı. Birçok noktada bomba imha uzmanı ve eğitimli bomba arama köpekleri ile aramalar yapıldı. Nevruz alanı helikopterle havadan izlenirken, çevrede de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Etkinliğin yapıldığı alana terör örgütü PKK'yı simgeleyen kıyafetlerle gelen 7 kişi, gözaltına alındı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ile Gülistan Koçyiğit, eski HDP milletvekili Leyla Zana ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın da katıldığı etkinlik sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        31 Mart yerel seçimi! 5 adımda oy kullanma rehberi
        31 Mart yerel seçimi! 5 adımda oy kullanma rehberi
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        EURO 2024 provası!
        EURO 2024 provası!
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bir ilk!
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bir ilk!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Trump panik halinde
        Trump panik halinde
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        MSB'den Irak'ın kuzeyine operasyon açıklaması: Kilidi kapatacağız
        MSB'den Irak'ın kuzeyine operasyon açıklaması: Kilidi kapatacağız
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na

        Benzer Haberler

        Sonbahar ve kış yağışları Doğu ve Güneydoğu'da barajların su seviyesini yük...
        Sonbahar ve kış yağışları Doğu ve Güneydoğu'da barajların su seviyesini yük...
        'Taziyedeydim' yalanını mahkemede tanık ifadeleri çürüttü
        'Taziyedeydim' yalanını mahkemede tanık ifadeleri çürüttü
        Diyarbakır Valiliğinden darp iddiasıyla ilgili açıklama
        Diyarbakır Valiliğinden darp iddiasıyla ilgili açıklama
        Diyarbakır'da motosikletli yunus ekibine çarpıp kaçan araçtaki 2 kişi yakal...
        Diyarbakır'da motosikletli yunus ekibine çarpıp kaçan araçtaki 2 kişi yakal...
        Diyarbakır'da "Kutbettin Arzu Bilgi Evi ve Akademi Lise" açıldı
        Diyarbakır'da "Kutbettin Arzu Bilgi Evi ve Akademi Lise" açıldı
        Diyarbakır'da 169 kilogram toz esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da 169 kilogram toz esrar ele geçirildi