Bakan Yerlikaya: Mardin ve Diyarbakır'da müfettiş görevlendirildi (2)

'İSTİKLALMARŞI OKUNDU, BAYRAK OLMASI GEREKEN YERDE BULUNDURULDU'

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, meclis açılışında 'Türk bayrağının kaldırıldığı' iddialarıyla ilgili yazılı açıklamalarda bulundu. Açıklamada, İstiklal Marşı’nın okunduğu, Türk bayrağının ise bulunması gereken yerde olduğu belirtilerek, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 17 Nisan Çarşamba günü başlayan ve 19 Nisan Cuma günü biten ilk Meclis toplantısında Türk Bayrağı’nın kaldırıldığına dair kimi yayın organında servis edilen haberlerin aslı astarı bulunmadığını kamuoyuyla paylaşmak zorunda kaldığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Büyük bir kurgu ve manipülasyonla yanıltıcı bilgi yayıldığının bilinmesini isteriz. Meclis toplantımızda İstiklal Marşı okunduğu gibi bayrak da olması gereken yerde bulunduruldu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.