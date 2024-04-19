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        Bakan Yerlikaya: Mardin ve Diyarbakır'da müfettiş görevlendirildi (2)

        'İSTİKLALMARŞI OKUNDU, BAYRAK OLMASI GEREKEN YERDE BULUNDURULDU'Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, meclis açılışında 'Türk bayrağının kaldırıldığı' iddialarıyla ilgili yazılı açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 20:15 Güncelleme: 19.04.2024 - 20:15
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        Bakan Yerlikaya: Mardin ve Diyarbakır'da müfettiş görevlendirildi (2)
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        'İSTİKLALMARŞI OKUNDU, BAYRAK OLMASI GEREKEN YERDE BULUNDURULDU'

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, meclis açılışında 'Türk bayrağının kaldırıldığı' iddialarıyla ilgili yazılı açıklamalarda bulundu. Açıklamada, İstiklal Marşı’nın okunduğu, Türk bayrağının ise bulunması gereken yerde olduğu belirtilerek, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 17 Nisan Çarşamba günü başlayan ve 19 Nisan Cuma günü biten ilk Meclis toplantısında Türk Bayrağı’nın kaldırıldığına dair kimi yayın organında servis edilen haberlerin aslı astarı bulunmadığını kamuoyuyla paylaşmak zorunda kaldığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Büyük bir kurgu ve manipülasyonla yanıltıcı bilgi yayıldığının bilinmesini isteriz. Meclis toplantımızda İstiklal Marşı okunduğu gibi bayrak da olması gereken yerde bulunduruldu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

        TÜRK: OYLAMAYA SUNULMADI

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Meclisi açılışında 'İstiklal Marşı'nın okutulmadığı' iddialarına ilişkin de Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, “Türkiye’de bayrak ve dinin siyasete alet edilmemesi gerektiğini, bu ülkenin ortak değerlerine her zaman saygı duyduğumuzu belirtmek isterim. İddia edildiği gibi bu ülkenin değerleri meclisimizde oylamaya sunulmamıştır. Söz konusu hadisenin mevcut gündemlerin dışında olduğunu, bundan önceki oturumlarda da şahsın bu tür gündem dışı konularla meclisin asli görevlerini aksattığını halkımızla paylaşmak isterim. Kamuoyunun bu tür karalama politikalarına itibar etmemesini rica ediyoruz. Ülkemizin, kentimizin ve halkımızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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