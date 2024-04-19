'Hareketsiz erkek görüldü' ihbarının yapıldığı Dicle Nehri'nde aramalar yeniden başladı
DİYARBAKIR'da Dicle Nehri'nde hareketsiz erkek görüldüğü ihbarı üzerine dün akşam saatlerinde başlatılan ve gece sona eren arama- kurtarma çalışmaları, yeniden başladı.
DİYARBAKIR'da Dicle Nehri’nde hareketsiz erkek görüldüğü ihbarı üzerine dün akşam saatlerinde başlatılan ve gece sona eren arama- kurtarma çalışmaları, yeniden başladı. 20 kişilik İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ile AFAD ekipleri, hem nehrin kıyısında hem de içerisinde botlarla çalışmasını sürdürüyor.
Sur ilçesinden geçen Dicle Nehri üzerinde 18 yaşlarında olduğu belirtilen bir erkeğin hareketsiz durduğu ihbarı üzerine dün akşam saatlerinde bölgeye polis, sağlık, itfaiye su altı arama kurtarma ile AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, botları nehre indirdi. El fenerleriyle botlarla alanda arama yapan ekiplere, kıyı kenarında da bölgedeki diğer ekipler destek verdi. Sonuç alınamayınca, arama çalışmalarına gece saatlerinde ara verildi.
Çalışmalar, itfaiye ve AFAD su altı arama- kurtarma ekiplerinden 16, karadan da 4 kişilik ekiple sabah saatlerinde yeniden başladı. Nehrin bir kıyısında AFAD, karşı kıyısında ise itfaiye ekipleri koordineli olarak çalışma başlattı. Bot ve su altı kameralarının da kullandığı aramalar, nehrin yatağında sürüyor.
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