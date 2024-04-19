Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        'Hareketsiz erkek görüldü' ihbarının yapıldığı Dicle Nehri'nde aramalar yeniden başladı

        DİYARBAKIR'da Dicle Nehri'nde hareketsiz erkek görüldüğü ihbarı üzerine dün akşam saatlerinde başlatılan ve gece sona eren arama- kurtarma çalışmaları, yeniden başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:23 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Hareketsiz erkek görüldü' ihbarının yapıldığı Dicle Nehri'nde aramalar yeniden başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da Dicle Nehri’nde hareketsiz erkek görüldüğü ihbarı üzerine dün akşam saatlerinde başlatılan ve gece sona eren arama- kurtarma çalışmaları, yeniden başladı. 20 kişilik İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ile AFAD ekipleri, hem nehrin kıyısında hem de içerisinde botlarla çalışmasını sürdürüyor.

        Sur ilçesinden geçen Dicle Nehri üzerinde 18 yaşlarında olduğu belirtilen bir erkeğin hareketsiz durduğu ihbarı üzerine dün akşam saatlerinde bölgeye polis, sağlık, itfaiye su altı arama kurtarma ile AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, botları nehre indirdi. El fenerleriyle botlarla alanda arama yapan ekiplere, kıyı kenarında da bölgedeki diğer ekipler destek verdi. Sonuç alınamayınca, arama çalışmalarına gece saatlerinde ara verildi.

        Çalışmalar, itfaiye ve AFAD su altı arama- kurtarma ekiplerinden 16, karadan da 4 kişilik ekiple sabah saatlerinde yeniden başladı. Nehrin bir kıyısında AFAD, karşı kıyısında ise itfaiye ekipleri koordineli olarak çalışma başlattı. Bot ve su altı kameralarının da kullandığı aramalar, nehrin yatağında sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Mayısta elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Mayısta elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza
        TÜİK paylaştı... İşte bebeklere en çok verilen isimler
        TÜİK paylaştı... İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı
        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        "Olympiakos'a hediye verdi"
        "Olympiakos'a hediye verdi"
        Lezzet keyfimizi kaçıran ne?
        Lezzet keyfimizi kaçıran ne?
        En popüler kahveler ve içerikleri!
        En popüler kahveler ve içerikleri!
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        24 yaşındaki Asya'ya kıymıştı! Koca değil suç makinesi!
        24 yaşındaki Asya'ya kıymıştı! Koca değil suç makinesi!
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!
        100 işçiden 16’sı "kıdem" alabiliyor
        100 işçiden 16’sı "kıdem" alabiliyor

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde 'hareketsiz erkek' görüldü ihbarı ekipleri ha...
        Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde 'hareketsiz erkek' görüldü ihbarı ekipleri ha...
        Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde ceset olduğu ihbarı üzerine arama çalışması b...
        Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde ceset olduğu ihbarı üzerine arama çalışması b...
        Diyarbakır'da "MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması"nda yöresel lezz...
        Diyarbakır'da "MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması"nda yöresel lezz...
        Ağabeyini yaralayan şüphelilere adliye girişinde bıçakla saldırdı; o anlar...
        Ağabeyini yaralayan şüphelilere adliye girişinde bıçakla saldırdı; o anlar...
        Diyarbakır'da öğretmenini bıçaklayan öğrenci, tutuklandı
        Diyarbakır'da öğretmenini bıçaklayan öğrenci, tutuklandı
        Diyarbakır'da "Başyapıtların İzinde" adlı resim sergisi açıldı
        Diyarbakır'da "Başyapıtların İzinde" adlı resim sergisi açıldı