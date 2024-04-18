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        Diyarbakır'da "Başyapıtların İzinde" adlı resim sergisi açıldı

        Diyarbakır'da "Başyapıtların İzinde" adlı resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 18:58 Güncelleme: 18.04.2024 - 20:54
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        Diyarbakır'da "Başyapıtların İzinde" adlı resim sergisi açıldı
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        Diyarbakır'da "Başyapıtların İzinde" adlı resim sergisi açıldı.

        Diyarbakır Müzesi ve özel bir okulun ortaklığı ile Dünya Sanat Haftası kapsamında müze bahçesinde yaklaşık 50 eserin yer aldığı resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

        Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, yaptığı açıklamada, sergide öğrencilerin yaptığı resimlerin yer aldığını söyledi.

        Sergide, dünyaca ünlü ressamlar Frida Kahlo, Van Gogh, Salvador Dali, Da Vinci, Edvard Munch, Amedeo Modigliani gibi ressamların tanınmış resimlerinin yanında anonim resimlerin de yapıldığı çalışmaların ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladığını aktaran Gizligöl, öğrencilerin sergiyi gezenlere eserler hakkında bilgi verdiğini belirtti.

        Gizligöl, 18-21 Nisan tarihlerinde açık olan sergiye herkesi beklediklerini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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