Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde ceset olduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

Nehirde bir süre arama çalışması yürüten ekiplerin, ara verdikleri çalışmayı yarın sabah da süreceği bildirildi.

Merkez Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi mevkisinde Dicle Nehri'nde bir ceset olduğu ihbarı üzerine AFAD, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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