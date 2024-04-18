Ağaç budarken parmağı koptu, ambulans helikopterle sevk edildi

Lice ilçesinde ağaç budadığı sırada sol el başparmağını koparan Servan Doğuş, yakınları tarafından Lice Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan ilk müdahalenin ardından Doğuş’un hava yolu ile sevki istendi. İlçeden ambulans helikopterle alınan Doğuş, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi. Hasta, burada bekletilen ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi’ne nakledilerek tedaviye alındı.

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