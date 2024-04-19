Diyarbakır'da "Hacivat ve Karagöz" gölge oyunu gösterisi sunuldu

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Arkeoloji Müzesi'nde, öğrenciler için "Hacivat ve Karagöz" gölge oyunu gösterisi sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Müzesi ve SICPA Türkiye firmasınca, öğrencilere tarihi sevdirmek, müze sevgisini aşılamak ve Müzekart'ı tanıtmak amacıyla düzenlenen gösteri, ilgiyle izlendi.

Daha sonra çocuklar, gölge oyunu hakkında bilgilendirildi.

Karagöz sanatçısı Usame Varol, yaptığı açıklamada, amaçlarının çocuklara tarih, tarihi eser ve müzecilik bilinci aşılamak olduğunu belirterek, "Bunu da çocukların sevdiği 'Hacivat ve Karagöz' ile aşılamanın uygun olacağını düşündük. Çocukların oyun sonrası, oyunda seslendirdiğimiz şarkılarla eve gitmesi bize gayet güzel bir geri dönüştür." ifadelerini kullandı.

Ziya Gökalp Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Elif Poyraz ise "Hacivat ve Karagöz" oyununu ilk kez canlı izlediği için mutlu olduğunu söyledi.

Poyraz, "Oyun güzeldi, çok beğendim. Yeni şarkılar ve Hacivat ile Karagöz'ün arkadaşlığını öğrendim. Arkadaşlarıma bu oyunu, Hacivat ve Karagöz'ün komik olduğunu, şarkı söyleyebildiklerini ve Diyarbakır Müzesini anlatacağım." dedi.

Ortaokul 5. sınıf öğrencisi Maksut Girişen de ilk kez geldiği müzeyi bundan sonra da ailesi ve arkadaşlarıyla ziyaret etmek istediğini anlattı.