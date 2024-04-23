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        Diyarbakır'da 23 Nisan gösterilerle kutlandı

        DİYARBAKIR'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 13:14 Güncelleme: 23.04.2024 - 13:20
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        Diyarbakır'da 23 Nisan gösterilerle kutlandı
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        DİYARBAKIR’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Diyarbakır Valiliği önündeki alanda düzenlenen programa Vali Ali İhsan Su, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eser Sönmez, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve askeri erkanın yanı sıra çocuklar ve vatandaşlar katıldı. Ortaokul folklor ekibi, yöreye özgü oyunlar oynadı. Gösteri, protokol ve izleyicilerden uzun süre alkış aldı. Günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunması, şehit edilen Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ı anlatan gösteri ve 190 kilo halter kaldıran Naim Süleymanoğlu’nun temsili olarak halter kaldırması sergilendi. Çeşitli okulların dans gösterisinden sonra program son buldu.

        Vali Ali İhsan Su, protokol üyeleriyle birlikte programdan sonra çocukların bayramını kutlayarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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