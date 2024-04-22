Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da kazara vurulduğu iddia edilen çocuk hayatını kaybetti

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, evlerindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 23:25 Güncelleme: 22.04.2024 - 23:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da kazara vurulduğu iddia edilen çocuk hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, evlerindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen çocuk yaşamını yitirdi.

        İddiaya göre, ilçenin kırsal Savaş Mahallesi'ndeki evlerinde bulunan tabancayla oynayan M.Ö. (10), silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Ö. müdahaleye karşın kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        VAR kayıtları açıklandı!
        VAR kayıtları açıklandı!
        Lunaparkta oyuncak dehşet saçtı!
        Lunaparkta oyuncak dehşet saçtı!
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek
        Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek
        Arda Güler'den mangal ziyafeti!
        Arda Güler'den mangal ziyafeti!
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Eşini ve 2 çocuğunu rehin alan firari böyle yakalandı
        Eşini ve 2 çocuğunu rehin alan firari böyle yakalandı
        Dursun Özbek'ten TFF seçimleri için flaş açıklama
        Dursun Özbek'ten TFF seçimleri için flaş açıklama
        Satışların yüzde 72'si 3 markadan
        Satışların yüzde 72'si 3 markadan
        Tatlıses'ten oğluna gönderme
        Tatlıses'ten oğluna gönderme
        "70 kurye benim evime geldi!"
        "70 kurye benim evime geldi!"
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        Dünya Günü nedir?
        Dünya Günü nedir?
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi

        Benzer Haberler

        Diyarbekir Spor - Bursaspor maçı seyircisiz oynanacak
        Diyarbekir Spor - Bursaspor maçı seyircisiz oynanacak
        Diyarbekirspor - Bursaspor maçı seyircisiz oynanacak
        Diyarbekirspor - Bursaspor maçı seyircisiz oynanacak
        Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 23 Nisan'ı video kliple kutladı
        Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 23 Nisan'ı video kliple kutladı
        Tabancayla oynarken kendini vuran 11 yaşındaki Mustafa, öldü
        Tabancayla oynarken kendini vuran 11 yaşındaki Mustafa, öldü
        Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
        Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
        Tamir için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp, öldü
        Tamir için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp, öldü