Diyarbakır'da kazara vurulduğu iddia edilen çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, evlerindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen çocuk yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, evlerindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen çocuk yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, ilçenin kırsal Savaş Mahallesi'ndeki evlerinde bulunan tabancayla oynayan M.Ö. (10), silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Ö. müdahaleye karşın kurtarılamadı.
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