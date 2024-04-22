Diyarbekir Spor - Bursaspor maçı seyircisiz oynanacak

Diyarbakır İl Spor Güvenlik Kurulu, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki Diyarbekir Spor - Bursaspor maçının seyircisiz oynanmasına karar verdi. Diyarbekir Spor Kulüp Başkanı Serkan Genç, karardan vazgeçilmez ise 'maça çıkmayacağız' açıklamasını yaptı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele veren Diyarbekir Spor’un sahasında oynayacağı Bursaspor karşılaşması, İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla 23 Nisan’dan 30 Nisan’a ertelendi. Kurul, daha sonra maçın seyircisiz oynanması yönünde karar aldı. Küme düşmesi kesinleşen Bursaspor'u 35'inci hafta maçında evinde ağırlayacak olan Diyarbekir Spor, seyircisiz oynama kararına tepki gösterdi.

‘MAÇA ÇIKMAYIZ’ AÇIKLAMASI

Diyarbekir Spor Kulüp Başkanı Serkan Genç, Diyarbakır İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı taraftar yasağına tepki göstererek, “Karar geri alınmazsa Bursaspor maçında sahaya çıkmayacağız. Biz Bursa maçında seyirci ile oynadık. Bu nedenle biz de kendi seyircimiz ile maça çıkmak istiyoruz. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararı kabul etmiyoruz. Seyircisiz maç olursa Bursaspor maçında sahaya çıkmayız. Biz ayrıcalık istemiyoruz. Sahaya çıkıp futbolumuzu oynamak istiyoruz. Diyarbakır İl Spor Güvenlik Kurulu’nun bizden habersiz aldığı bu kararı doğru bulmuyoruz. Dediğim gibi karar değişmezse sahaya çıkmayız. Biz Bursa’da seyircili oynadık. Seyircisiz maçı kesinlikle kabul etmiyoruz" dedi.