Diyarbakırlı çocuklar Filistinli akranları için uçurtma uçurdu

Çınar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Zerzevan Kalesi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen uçurtma şenliği, Filistinli çocuklara adandı.

Askeri yerleşimde, dünyada bulunan son Mithras tapınağının ortaya çıkarıldığı kale tarihe ışık tutmaya devam ederken, çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne adını yazdıran tarihi kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Diyarbakır Müzesi, Çınar Kaymakamlığı ve Dicle Üniversitesinin katkılarıyla 2014 yılında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

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