Diyarbakırlı çocuklar Filistinli akranları için uçurtma uçurdu
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen "2. Zerzevan Uçurtma Şenliği"ne katılan çocuklar, uçurtmalarını Filistinli akranları için uçurdu.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen "2. Zerzevan Uçurtma Şenliği"ne katılan çocuklar, uçurtmalarını Filistinli akranları için uçurdu.
İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki Demirölçek Mahallesi yakınlarında bulunan, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan Zerzevan Kalesi, kentin önemli turizm değerleri arasında yer alıyor.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne adını yazdıran tarihi kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Diyarbakır Müzesi, Çınar Kaymakamlığı ve Dicle Üniversitesinin katkılarıyla 2014 yılında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.
Askeri yerleşimde, dünyada bulunan son Mithras tapınağının ortaya çıkarıldığı kale tarihe ışık tutmaya devam ederken, çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.
Çınar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Zerzevan Kalesi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen uçurtma şenliği, Filistinli çocuklara adandı.
"2. Zerzevan Uçurtma Şenliği"ne katılan yaklaşık 30 çocuk, hazırladıkları uçurtmaları, İsrail'in saldırıları altındaki Gazzeli çocuklar için uçurdu.
Etkinliğe kızıyla katılan Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü de çocuklarla uçurtma uçurdu.
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