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        Sigara içmek için çıktığı pencereden düşüp öldü

        DİYARBAKIR'da sigara içmek için çıktığı pencereden dengesini kaybederek düşen Yusuf Gümüş (34), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 14:04 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:05
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        Sigara içmek için çıktığı pencereden düşüp öldü
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        DİYARBAKIR’da sigara içmek için çıktığı pencereden dengesini kaybederek düşen Yusuf Gümüş (34), hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyhşamil Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı binanın 7'nci katında oturan Yusuf Gümüş, iddiaya göre sigara içmek için pencereye çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Gümüş, beton zemine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gümüş, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk Gümüş, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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