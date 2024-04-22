Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde monitörlü gözlem odası hizmete girdi
Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinin acil servisinde 10 yataklı monitörlü gözlem odası hizmete açıldı.
Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinin acil servisinde 10 yataklı monitörlü gözlem odası hizmete açıldı.
Hastanede daha kaliteli sağlık hizmeti verilmesine yönelik çalışmalara devam ediliyor.
Günlük ortalama 1750 hastaya hizmet verilen hastanenin acil servisinde, hayati tehlikesi olan ve yakın takip gerektiren tüm hastaların takip ve tedavilerinin yapılacağı 10 yataklı monitörlü gözlem odası hizmet vermeye başladı.
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