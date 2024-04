Diyarbakır'ın 7 mahallesinde mühür kadın muhtarlarda

AHMET KAPLAN - Diyarbakır'ın merkez Bağlar, Sur ve Yenişehir ilçesine bağlı 7 mahallede rakiplerini geride bırakan kadınlar, muhtar seçilmeyi başardı.

Merkez Bağlar ilçesi Şeyhşamil Mahallesi'nde Çiçek Gözen, Körhat Mahallesi'nde Dilek Dere, Muradiye Mahallesi'nde Dilek Demir, Yenişehir ilçesi Yolaltı Mahallesi'nde Suzan Altıntaş, Kooperatifler Mahallesi'nde Fatima Kantar, Şehitlik Mahallesi'nde Sadiye Sebat ve Sur ilçesinin Lalebey Mahallesi'nde Şener Çelik Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde muhtarlık yarışına girdi.

"Çok sevindiler, hayır dualarını aldım. Gelin olarak Diyarbakır'a geldim, burada muhtar oldum. Seçimde 4 erkek adaya karşı tek kadındım. 'Mahallemize kadın eli değsin' dedik. Bu nedenle 8 azayı da kadınlardan seçtim. Bana güvendikleri için çok teşekkür ederim. İnşallah her şey çok güzel olacak. Güzel şeyler yapacağımızı umuyorum. Bu kentin gelini, ablaları ve kardeşi olarak elimden gelen bütün çabayı göstereceğime inanıyorum. Adaylık kararı almamda ve seçim sürecinde en büyük destekçim sevgili eşim oldu. Ona sonsuz teşekkür ederim."

Altıntaş, "Kadınlar erkek muhtarların yanına gelip her türlü dertlerini, sorunlarını anlatamıyorlar. Bir kadın, bir kadına her şeyini söyleyebilir. 'Burası sizin eviniz gelip çay kahvemizi içersiniz, gelip derdinizi sorununuzu bana anlatırsınız.' dedim. Onlar da sağ olsunlar bana destek verdi. Kadınların her isteğini yerine getirmek istiyorum." dedi.

Seçimi 4 erkek rakibe karşı kazandığını ifade eden Altıntaş, mahallenin sorunlarını çözeceğini söyledi.

Altıntaş, şöyle devam etti:

"Kadın ve çocuklar için varım. Kadınların gücünü göstermek için geldim, aday oldum. İnşallah başarırım. Kadınlar olarak bu yola çıktık, 8 azamın hepsi kadın. Bir kadın olarak 8 kadın azamla birlikte bu mahalleyi çiçek, gül bahçesine çevireceğiz. Tabi erkekleri de dışlamıyoruz ama kadınların çok eksiği var, çok yıprandılar, artık onların mutlu olmasını istiyorum. Onlara, abla, kardeş ve anne olacağız. Onların her eksiğini tamamlamaya çalışacağız. Mühür artık dünyayı güzelleştiren kadının elinde, dünyayı, mahallemizi güzelleştireceğiz."