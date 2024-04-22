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        'Hareketsiz erkek görüldü' ihbarının yapıldığı Dicle Nehri'ndeki aramalara kadavra köpeği Boyka da katıldı

        DİYARBAKIR'da Dicle Nehri üzerinde hareketsiz yatan erkek görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 11:45 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:50
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        'Hareketsiz erkek görüldü' ihbarının yapıldığı Dicle Nehri'ndeki aramalara kadavra köpeği Boyka da katıldı
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        DİYARBAKIR'da Dicle Nehri üzerinde hareketsiz yatan erkek görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışması sürüyor. 5'inci günde çalışmalara dahil edilen polis kadavra arama köpeği Boyka, bakıcısı eşliğinde nehir kıyısındaki sazlıkta arama yaptı.

        Sur ilçesinden geçen Dicle Nehri üzerinde 18 yaşlarında bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, 18 Nisan günü akşam saatlerinde bölgeye polis, sağlık, itfaiye su altı arama kurtarma ile AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, botlarla nehre inerek, fenerle arama yaptı. Herhangi bir sonuç alamayan ekipler, sonraki günlerde de çalışmalarına devam etti. İtfaiye ve AFAD su altı arama- kurtarma ekiplerinin 20 kişilik kadrosuyla 5'inci gününde de devam eden arama faaliyetine polis kadavra arama köpeği Boyka da dahil edildi. Bakıcısı eşliğinde Boyka ile nehir kıyısındaki sazlıkta arama yapılıyor.

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