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        Diyarbakır'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 16:57 Güncelleme: 21.04.2024 - 16:57
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        Diyarbakır'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        M.G. yönetimindeki 21 TT 0157 plakalı taksi ile M.U'nun kullandığı 01 AHA 549 plakalı otomobil, Fırat Mahallesi 583. Sokak'ta çarpıştı.

        Kazada, 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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