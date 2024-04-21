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        Otomobil, tarlaya uçtu; 2'si ağır 5 yaralı

        DİYARBAKIR'daotomobilin tarlaya girdiği kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 10:12 Güncelleme: 21.04.2024 - 10:15
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        Otomobil, tarlaya uçtu; 2'si ağır 5 yaralı
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        DİYARBAKIR'daotomobilin tarlaya girdiği kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu kırsal Gülpınar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. G.K. idaresindeki 42 EKN 32 otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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