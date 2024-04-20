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        Amedspor - Iğdırspor karşılaşması için 2 dev ekran kurulacak

        DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, yarın oynanacak Amedspor-Iğdırspor karşılaşması için kentin iki farklı noktasına dev ekran kurarak, ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 15:46 Güncelleme: 20.04.2024 - 15:50
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        Amedspor - Iğdırspor karşılaşması için 2 dev ekran kurulacak
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        DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, yarın oynanacak Amedspor-Iğdırspor karşılaşması için kentin iki farklı noktasına dev ekran kurarak, ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

        TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta 77 puanla şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor, ligin 36'ncı haftasında 21 Nisan Pazar günü saat 15.00’te grubun üçüncü sırasındaki rakibi Iğdırspor’la Diyarbakır Stadyumu’nda karşılaşacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yoğun ilgi nedeniyle 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu'nun kapasitesinin yetersiz kalması üzerine, futbolseverlerin karşılaşmayı izlemesi için kentin 2 farklı noktasına dev ekran kuracak. Kent Meydanı ve Park Orman’da kurulacak dev ekranlarda futbolseverler, maçı canlı olarak izleyecek. Alanlara ulaşım ise ücretsiz olacak.

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        Galeri

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