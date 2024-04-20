Sur Belediyesinde Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakarete ilişkin soruşturma

Başsavcılık, Diyarbakır Sur Belediyesinde mazbata töreni sonrasında, makam odasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözlere ilişkin "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından soruşturma başlattı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sur Belediyesinde mazbata töreni sonrasında, makam odasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözlerle ilgili soruşturma başlatıldı.

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