Diyarbakır'da yaralama ve gasp olaylarına karıştıkları iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

Silahlar ve farklı olay yerlerinden bulunan boş kovanlar, yapılan balistik incelemede eşleşti.

Operasyonda, zanlıların kullandıkları suç aleti uzun namlulu ve otomatik silah, çelik yelek ile çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekipler, silahlı kavgaya karışanların kaçışına ilişkin güvenlik kamera görüntülerinden ve bir görgü tanığının fark ettiği silah kullananın kolundaki dövmeden yola çıkarak zanlıları tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro ekipleri, tehdit ettikleri kişilerin paralarını, telefonlarını zorla alan ve otomatik silahlarla yaralama olayına karıştıkları ileri sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

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