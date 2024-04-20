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        Diyarbakır'da yaralama ve gasp olaylarına karıştıkları iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da yaralama ve gasp olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 11:03 Güncelleme: 20.04.2024 - 11:03
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        Diyarbakır'da yaralama ve gasp olaylarına karıştıkları iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı
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        Diyarbakır'da yaralama ve gasp olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro ekipleri, tehdit ettikleri kişilerin paralarını, telefonlarını zorla alan ve otomatik silahlarla yaralama olayına karıştıkları ileri sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, silahlı kavgaya karışanların kaçışına ilişkin güvenlik kamera görüntülerinden ve bir görgü tanığının fark ettiği silah kullananın kolundaki dövmeden yola çıkarak zanlıları tespit etti.

        "Balistik" adı verilen operasyonda, H.O, A.A, A.G, R.Ç, Ş.O. ve M.Y. yakalandı.

        Operasyonda, zanlıların kullandıkları suç aleti uzun namlulu ve otomatik silah, çelik yelek ile çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Silahlar ve farklı olay yerlerinden bulunan boş kovanlar, yapılan balistik incelemede eşleşti.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "nitelikli yağma" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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