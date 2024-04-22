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        Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 23 Nisan'ı video kliple kutladı

        Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel şarkı ve klip hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 19:28 Güncelleme: 22.04.2024 - 19:28
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        Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 23 Nisan'ı video kliple kutladı
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        Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel şarkı ve klip hazırlandı.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, kentte çeşitli etkinliklerle kutlanırken, İl Emniyet Müdürlüğü de bu özel güne ilişkin klip hazırladı.

        Polis radyosunda bir kız çocuğunun tüm dünya çocuklarının bayramını kutladığı anons ile başlayan klipte, polislerin kentin farklı noktalarında çocuklarla buluşması ve coşkuyla bayramı kutlamasına ilişkin görüntüler yer alıyor.

        Kayıtlarda yapay zeka ile hazırlanan "23 Nisan" temalı şarkı eşliğinde polisler ve çocukların okullarda, sokaklarda, parklarda ve tarihi mekanlarda bir arada çekilen görüntüleri bulunuyor.

        Klip, Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." mesajı ile paylaşıldı.

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