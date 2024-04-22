Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Dicle Elektrik bakım ve onarım ekibinde görevli M.T, ilçenin Kürekli Mahallesi kırsalında meydana gelen elektrik arızasını gidermeye çalışırken akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine, 122 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan M.T, kaldırıldığı Çınar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.