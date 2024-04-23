Diyarbakır'da kayıp çobanın bulunması için çalışma başlatıldı

Gencin bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve Çermik Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

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