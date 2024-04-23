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        Diyarbakır'da kayıp çobanın bulunması için çalışma başlatıldı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kaybolan çoban Şeyhmus Arslan'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 13:18 Güncelleme: 23.04.2024 - 13:18
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        Diyarbakır'da kayıp çobanın bulunması için çalışma başlatıldı
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        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kaybolan çoban Şeyhmus Arslan'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

        İlçeye bağlı kırsal Akçaörten Mahallesi'nde yaşayan ve çobanlık yapan Arslan'ı (20), dün sabah ayrıldığı evine dönmeyince yakınları aramaya başladı.

        Aramalardan sonuç alamayan Arslan'ın yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

        Gencin bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve Çermik Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

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