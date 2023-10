Diyarbakır'da eylem ve etkinlikler 1 gün süreyle yasaklandı

Diyarbakır Valiliği, kent genelinde eylem ve etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütünün silahlı yapılanmasına yönelik güvenlik güçlerince yurt içi ve yurt dışında sürdürülen başarı operasyonlar neticesinde örgütün kırsal yapılanmasının önemli ölçüde sekteye uğratılıp silahlı faaliyetlerinin minimize edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PKK/KCK terör örgütüne müzahir yayın organları ve internet sitelerinden yapılan provokatif paylaşımlar ile 'ülkemizin sınır ötesinde terörle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlar aleyhinde ayrıştırıcı ve yanıltıcı kamuoyu oluşturmak amacıyla çağrılar yapılarak' kamu düzenin bozulmasının hedeflendiği, devletimizin yurt içi ve yurt dışında yürütmekte olduğu başarılı operasyonlara karşı misilleme yapmak ve varlığını göstermek amacıyla terör örgütü tarafından eylem, etkinlik için seçilebileceği öngörülmüştür. Açık ve kapalı alanlarda 'Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sınır ötesi operasyonları' aleyhine yapılabilecek her türlü eylem, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma ve benzeri her türlü eylem jandarma bölgesi dahil il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince 12 Ekim 2023 saat 00.01'den saat 23.59'a kadar 1 gün süreyle yasaklanmıştır."