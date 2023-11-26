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        Çobanın öldüğü yıldırımın düşme anı kamerada

        DİYARBAKIR´ınÇermik ilçesinde isabet ederek çoban Miktat Altunbaş´ın (48) ölümüne neden olan yıldırımın düştüğü an, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 14:28 Güncelleme: 26.11.2023 - 14:30
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        Çobanın öldüğü yıldırımın düşme anı kamerada
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        DİYARBAKIR´ınÇermik ilçesinde isabet ederek çoban Miktat Altunbaş´ın (48) ölümüne neden olan yıldırımın düştüğü an, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 19 Kasım´da kırsal İncili Mahallesi Bulutlu mezrasında meydana geldi. Çobanlık yapan Miktat Altunbaş, yağmur yağınca otlattığı küçükbaşları çadıra götürdü. Buradan çıkıp, evine giden Altunbaş'a yıldırım isabet etti. Ağır yaralanan Altunbaş, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Altunbaş, hastanede hayatını kaybetti. Altunbaş'ın cenazesi, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki aile kabristanında defnedildi. Yıldırımın düştüğü an, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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