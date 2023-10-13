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        Diyarbakır'da sportif başarı elde eden ve spora katkı sağlayanlar ödüllendirildi

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle organize edilen "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında, Diyarbakır'da sportif başarı elde eden ve spora katkı sağlayanlara ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 17:40 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:40
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        Diyarbakır'da sportif başarı elde eden ve spora katkı sağlayanlar ödüllendirildi
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle organize edilen "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında, Diyarbakır'da sportif başarı elde eden ve spora katkı sağlayanlara ödül verildi.

        Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ı 2022-2023 sezonunda yurt içi ve yurt dışında başarıyla temsil eden kulüpler, antrenörler, sporcular ile spora katkı sağlayanlara ödül verilmesi amacıyla DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, törende, şehir olarak sporda önemli aşama kat edildiğine dikkat çekerek, Diyarbakır'ın eskiye göre çok daha iyi durumda olduğunu kaydetti.

        ASKF Başkanı Remzi Dayan ise sporun tüm bileşenlerinin kenetlenmesiyle çok daha iyi duruma geleceklerini belirtti.

        Daha sonra sportif başarı elde eden ve spora katkı sağlayanlara ödülleri verildi.

        Törene, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, TFF Bölge Müdürü Serkan Bayhan ve kurum müdürleri katıldı.

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