Diyarbakır'ın ilk özel hayvan hastanesi açıldı Diyarbakır'da bir iş adamı tarafından kente kazandırılan hayvan hastanesi törenle hizmete açıldı.

Diyarbakır'da bir iş adamı tarafından kente kazandırılan hayvan hastanesi törenle hizmete açıldı.

Bağlar ilçesinde kurulan hayvan hastanesinin açılışında konuşan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, hem genel idare hem de yerel yönetim sistemi içerisinde hizmet kavramı çerçevesinde insanların yanı sıra diğer canlıların da yaşam konforunun artırılması, iyileştirilmesi ve şartlarının daha iyi hale getirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

İnsanlığın ve toplumların devamı için hayvanların vazgeçilmez olduğunu ifade eden Su, "Bunun için hayvanlara yönelik hizmetler gerçekleştiriyoruz. Bu hastane ile birlikte 3 hayvan hastanesi olacak. 2'si kamuya ait. Birisi at hastanesi diğeri de Dicle Üniversitesindeki hayvan hastanesi. Bu üçüncüsü de ilk defa sivil, özel bir hayvan hastanesi." dedi.

Hastanenin yatırım bedelinin yaklaşık 30 milyon lira olduğunu dile getiren Su, açılışı yapılan hastanenin Diyarbakır'a ve bölgeye katkı sağlayacağını belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da kent genelinde 181 veteriner kliniği olduğunu, bunlardan 18'inin hayvanlara yönelik hizmet verdiğini aktardı.

Konuşmaların ardından hastanenin açılışı yapıldı.

Vali Su ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu hastanede görev yapacak veteriner hekimlere belge takdim etti.

Tıbbi birçok alanda pet hayvanlara yönelik çalışma yürütecek olan hastane aynı zamanda kedi ve köpekler için de kuaför hizmeti verecek.