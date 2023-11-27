Kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk kamerada

DİYARBAKIR'da,kamyonetin arkasında asılan kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bismil ilçesi kırsal Aralık Mahallesi Kooperatif mevkisinde bir kişi, plakası öğrenilemeyen seyir halindeki kamyonetin arkasına asılıp yolculuk etti. O anlar, trafikteki başka aracın sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.