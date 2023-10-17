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        Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

        Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 13:04 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:11
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        Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
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        Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

        Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1506'ncı gününde devam ediyor.

        Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Hatice Levent, evladının yolunu gözlediğini söyledi.

        Levent, "Fadime'm için buradayım, onu almadan bir yere gitmeyeceğim. Kızım seni o mağaralar için doğurmadım. Beni duyuyor, görüyorsan dön gel. Seni çok özledim." dedi.

        Kızına kavuşana kadar oturma eylemini sürdüreceğini belirten Levent, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

        Levent, "Fadime'm güvenlik güçlerimize teslim olun, bu hasretlik bitsin." ifadesini kullandı.

        Baba Necmettin Biçer de kızı Gülcan'a kavuşma ümidiyle oturma eylemini sürdürdüğünü belirterek, evladını çok özlediğini söyledi.

        Biçer, "Dağda bulunan bütün gençlere sesleniyorum; gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Sakın onların yalanlarına kanmayın." diye konuştu.

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