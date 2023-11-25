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        Diyarbakır'da Yenidoğan Canlandırma Programı kapsamında eğitim düzenlendi

        Diyarbakır'da İl Sağlık Müdürlüğünce 21-23 Kasım'da Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) kapsamında eğitim düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 13:21 Güncelleme: 25.11.2023 - 13:21
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        Diyarbakır'da Yenidoğan Canlandırma Programı kapsamında eğitim düzenlendi
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        Diyarbakır'da İl Sağlık Müdürlüğünce 21-23 Kasım'da Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) kapsamında eğitim düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yenidoğan bölümündeki sağlık personeline temel canlandırma becerisi kazandırılması ve doğumda oksijen yetersizliğinden kaynaklı gelişebilecek ölümlerin azaltılmasına katkıda bulunulması amacıyla eğitim programı düzenlendi.

        ​​​​​​​Eğitime, kamu ve üniversite hastanelerinde görev yapan 9 hekim, 4 ebe, 8 hemşireden oluşan 21 sağlık çalışanı katıldı.

        Eğitimin son gününde yapılan yazılı ve uygulamalı sınavın değerlendirilmesi sonucu başarılı kursiyerlere sertifikaları verildi.

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