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        Diyarbakır´da, Gazze´de öldürülen eğitimciler ve öğrenciler için yürüyüş

        DİYARBAKIR´dabazı sivil toplum kuruluşları ve HÜDA PAR öncülüğünde toplanan eğitimciler, Gazze´de öldürülen eğitimciler ve öğrenciler için yürüyüş yaptı. Yürüyüşe Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl başkanı Vedat Turgut da katıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 21:48 Güncelleme: 24.11.2023 - 21:50
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        Diyarbakır´da, Gazze´de öldürülen eğitimciler ve öğrenciler için yürüyüş
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        DİYARBAKIR´dabazı sivil toplum kuruluşları ve HÜDA PAR öncülüğünde toplanan eğitimciler, Gazze´de öldürülen eğitimciler ve öğrenciler için yürüyüş yaptı. Yürüyüşe Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl başkanı Vedat Turgut da katıldı. 

        Yenişehir ilçesindeki Selahattin Eyyübi Camisi'nde kılınan akşam namazının ardından HUDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Vedat Turgut'un da katıldığı, sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde, İsrail´in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen öğretmenler ve öğrenciler için yürüyüş düzenlendi. Dağkapı Meydanı´na kadar yürüyen grup Türk ve Filistin bayrakları taşıdı, sık sık tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan attı.

        Grup adına açıklamayı okuyan Memur-Sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir, Gazze´deki okullarda eğitim hayatının da durduğunu belirterek, "Okullar ve üniversite kampüsleri harabeye döndü. Öğretmenler, akademisyenler, eğitim personelleri ve öğrenciler hunharca katledildi. Gazze´de, 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 854 masumun canına kıyıldı.  Gazze´deki üniversitelerde eğitim durdu. Gazze İslam Üniversitesi Kampüsü harabeye döndü. Yüzlerce öğretmen, akademisyen ve üniversite öğrencisi öldürüldü. Yaklaşık 600 bin öğrencisi olan bu şehir, öğretmen ve öğrencilerinin çoğu şehit olduğu, yaralandığı veya daha güvenli bir alana çekildiği, okulları yıkılıp ders yapılamaz hale geldiği için eğitime ara verdi. Gazze´nin okulları ve kampüsleri, toprak altında yatan şehit öğretmenleri ve öğrencileri ile artık bir enkaz yığınıdır. Gazze´nin sınıflarında, öğrencilerin tatlı cıvıltıları yerini ölüm sessizliğine bırakmıştır. Gazze´de öğretmenler artık son derslerini işlemişlerdir. Gazze´nin son dersi şerefli bir şehadet dersidir. Gazze okullarının son zili, insanlığın vicdanının ölümü için çalmıştır. Bu nedenle bu yılki Öğretmenler Günü´ne buruk bir şekilde girmiş bulunmaktayız. Diyarbakırlı eğitimciler olarak Gazzeli meslektaşlarımızın acısını paylaşmaktayız" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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