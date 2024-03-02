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        AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bilden, vatandaşlara projelerini anlattı:

        AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, "Ulaşımla ilgili nasıl ki İstanbul'da Marmaray varsa Diyarbakır'da da Diyarray olacak. Toplu ulaşım araçlarını kullanan Diyarbakır nüfusunun dörtte birinin Diyarray ile taşınmasını sağlayacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 13:59 Güncelleme: 02.03.2024 - 14:30
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        AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bilden, vatandaşlara projelerini anlattı:
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        AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, "Ulaşımla ilgili nasıl ki İstanbul'da Marmaray varsa Diyarbakır'da da Diyarray olacak. Toplu ulaşım araçlarını kullanan Diyarbakır nüfusunun dörtte birinin Diyarray ile taşınmasını sağlayacağız." dedi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bilden, merkez Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi'ni ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

        Bilden, burada yaptığı konuşmada, kentin uzun süredir çözülmesi gereken sorunlarının olduğunu, bunların başında ulaşım, sonra yapılardaki sorunların geldiğini belirtti.

        Yapılardaki sorunlara ilişkin Dirençli Kentler Projesi'ni uygulayacaklarını kaydeden Bilden, şöyle devam etti:

        "Son 15-20 yıldır yapılan yapılarda çok sorun yok. Özellikle Huzurevleri, Kayapınar tarafında yapılan yapılarda bir sorun yok, tekniğine uygun da yapılmış. Son depremlerde de bunu gördük, Allah'a şükür oralarda bir sorun oluşmadı. Ama Şehitlik, Bağlar, Huzurevleri'nin bir kısmı, Dicle Mahallesi, Seyrantepe, Kaynartepe. 8-10 lokasyonumuz var, hepsini tespit ettik. Orada mülk sahipliğine çok dikkat edeceğiz, tek bir vatandaşımızı bile mağdur etmeyeceğiz. Birinci hareket noktamız bu. Bir kardeşimiz diyelim ki gecekondu satın almış ya da gecekondu yapmış 40 yıl önce, biz ona bakmayacağız. 80 metrekarelik bir evi var, ama biraz derme çatma ve depreme dayanıklı değil. Biz 80 metrekareden aşağı olmamak kaydıyla dirençli, 8-10 şiddetinde depremler olsa bile zarar vermeyecek, teknik projeye dayalı, içinde parkı, okulu, sağlık ocağı, camisi gibi komple sosyal donatı alanlarıyla onları modern şehirlere dönüştüreceğiz."

        Bilden, ulaşım sorununu birbiriyle kesişen 4 hatlı Diyarray Projesi ile çözeceklerini bildirdi.

        "Ulaşımla ilgili nasıl ki İstanbul'da Marmaray varsa Diyarbakır'da da Diyarray olacak. Toplu ulaşım araçlarını kullanan Diyarbakır nüfusunun dörtte birinin Diyarray ile taşınmasını sağlayacağız." ifadelerini kullanan Bilden, ulaşımda Dağkapı mevkisini merkez yapacaklarını kaydetti.

        Bilden, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Çiftkapı, Vilayet, Ofis, Koşuyolu, Tesisler, Dünya Kavşağı ve Araştırma Hastanesine kadar gidecek. Birinci hattımız bu. İkinci hattımız, Tesislerden, Şanlıurfa yoluna paralel Oğlaklı'ya kadar götüreceğiz. Çünkü orada çok büyük deprem konutları yapılıyor, 25-30 bin konut yapılıyor ve iki yıla kadar 100 binin üzerinde bir nüfus olacak. Üçüncü kolu da Tesislerden tam ters yön olan Silvan yolundan Seyrantepe Kavşağı, oradan Silvan yolunu takiben Üniversite Köprüsü'nden, Dicle Üniversitesi'ne götüreceğiz. Dördüncü ve en önemli olanı da Ergani ilçesinden, Bismil ilçesine giden ve Abdülhamit Han Hazretleri zamanında yapılmış bir tren hattımız var, o tren hattında da günde 4 ya da 5 tren geçiyor, onlar seyri seferlerine devam edecekler, biz burayı da dördüncü hat olarak Diyarray'a entegre edeceğiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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