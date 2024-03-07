Mardin'de bir inşaattan üzerine ahşap kapı düşen çocuk yaralandı

İlçeye bağlı Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi'nde kaldırımdaki 14 yaşındaki çocuğun üzerine bir inşaatın 4'üncü katına asansörle taşınan ahşap kapı ve inşaat malzemeleri düştü.

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