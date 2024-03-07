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        Mardin'de bir inşaattan üzerine ahşap kapı düşen çocuk yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir inşaatın 4'üncü katından düşen ahşap kapının altında kalan 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 12:14 Güncelleme: 07.03.2024 - 12:14
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        Mardin'de bir inşaattan üzerine ahşap kapı düşen çocuk yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir inşaatın 4'üncü katından düşen ahşap kapının altında kalan 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

        İlçeye bağlı Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi'nde kaldırımdaki 14 yaşındaki çocuğun üzerine bir inşaatın 4'üncü katına asansörle taşınan ahşap kapı ve inşaat malzemeleri düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Başından yaralanan çocuk, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kapının çocuğun üzerine düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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