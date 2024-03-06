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        Diyarbakır'da 14 ayda 13 bin operasyon düzenlendi, 19 terör eylemi engellendi

        DİYARBAKIR Valisi Ali İhsan Su, kentte son 14 aydaki operasyonlara ilişkin, "İlimizde terör örgütlerine yönelik olarak emniyetimiz ve jandarmamız toplamda 13 bin 861 operasyon gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 17:42 Güncelleme: 06.03.2024 - 17:45
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        Diyarbakır'da 14 ayda 13 bin operasyon düzenlendi, 19 terör eylemi engellendi
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        DİYARBAKIR Valisi Ali İhsan Su, kentte son 14 aydaki operasyonlara ilişkin, "İlimizde terör örgütlerine yönelik olarak emniyetimiz ve jandarmamız toplamda 13 bin 861 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 44 terörist etkisiz hale getirildi. 19 terör eylemi yapılmadan önlem alınmış, engellenmiştir” dedi.

        Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kentte gerçekleştirilen güvenlik, asayiş ve narkotik operasyonlarına ilişkin, valilik binasında, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile birlikte değerlendirmede bulundu. 1 Ocak 2023 ve 29 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılanları anlatan Vali Su, "Ülkemizin huzuru ve güvenliği için de çok önemli çalışmaları arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Biz sizlerin huzuru, sizlerin güvenliği için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Emniyet teşkilatımız, polislerimiz, jandarma teşkilatımız, kaymakamlarımız, güvenlik korucularımızla beraber sizlerin huzuru için, sizlerin güvenliği için gece gündüz demeden gayret sarf ediyoruz. İlimizde terör örgütlerine yönelik yapılan çok önemli çalışmalar var. Bahsettiğim süre zarfında kırsalda terör örgütlerine yönelik olarak 13 bin 349 operasyon, şehir merkezlerinde 512 operasyonu gerçekleştirdik. Yani ilimizde terör örgütlerine yönelik olarak emniyetimiz ve jandarmamız toplamda 13 bin 861 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 44 terörist etkisiz hale getirildi, şüpheli 1937 şahıs gözaltına alındı. Bunlardan 222’si tutuklandı, 372’si hakkında da adli kontrol kararı verildi. Tabii terör örgütlerinin finansmanı da çok önemli, finansman olmadan bu işler olmaz. Bu anlamda yine ilimizde güvenlik kuvvetlerimiz terörizmin finansmanına yönelik de 2 önemli operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda şüpheli 34 kişi gözaltına alınmış, 9 şahıs da tutuklanmıştır. 19 terör eylemi yapılmadan önlem alındı, engellendi. Emniyet ve jandarma olarak yine organize suç örgütlerine yönelik çok ciddi çalışmaları ilimizde gerçekleştiriyoruz. Bu organize suç örgütlerine yönelik bahsettiğim süre zarfında 111 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 313 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 102’si tutuklandı, 86’sı hakkında da adli kontrol kararı verildi" dedi.

        'UYUŞTURUCU TACİRLERİNE 7 BİN 689 OPERASYON YAPILDI'

        Uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonları değerlendiren Vali Su, "Bahsettiğim süre zarfında ilimizde uyuşturucu imal edenlere, ticaretini yapanlara, kullananlara, bunlara yardım edenlere yönelik toplam 7 bin 689 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda şüpheli olarak 8 bin 451 şahsı yakaladık. Bunlardan 1271’i tutuklandı, 253’ü hakkında da adli kontrol kararı verildi. 58 ton 748 kilo 562 gram esrar ele geçirdik. 103 milyon 19 bin 31 kök skunk ve kenevir bitkisi ele geçirdik. Ayrıca 5 kilo 412 gram eroin, 3 kilo 865 gram kokain, 90 kilo 299 gram metamfetamin, 141 bin 348 extacy, captagon, sentetik ecza gibi maddeleri ele geçirdik ve bunların imhasını gerçekleştirdik" diye konuştu.

        'GÖÇMEN VE ORGANİZATÖRLERE 27 OPERASYON YAPILDI'

        Vali Su, 14 ayda kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda azalma olduğuna değinerek, şunları söyledi:

        "Kişilere karşı işlenen suçlarda ilimizde 2023 ayının Ocak-Şubat ayına göre 2024 yılının Ocak-Şubat ayına kıyasladığımız zaman yüzde bir buçukluk, mal varlığına karşı işlenen suçlarda da yine 1 Ocak-28 Şubat 2023 tarihlerine göre 1 Ocak-29 Şubat 2024 dönemini karşılaştırdığımız zaman yüzde 30 azalma olduğunu görüyoruz. İlimizde bahsettiğim dönem içerisinde 27 operasyon gerçekleştirdik, organizatörlere yönelik, göçmenlere yönelik. Bunlarla ilgili 78 şahsı gözaltına aldık. Bunlardan 45 şahıs tutuklandı, 16 şahıs hakkında da adli kontrol kararı verildi. Bu süre zarfında 1714 düzensiz göçmeni yakaladık. Bunların geri gönderme merkezine sevki ve sınır dışı işlemlerini de gerçekleştirdik. Bir diğer önemli konuda malum, sosyal medya. Tüm dünyada her yerde çok yoğunlukla kullanılıyor ve internet siber suçlar da bunlara yönelik bu manada artıyor. Bunlarla ilgili de ilimizde bahsettiğimiz süre zarfında 51 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda şüpheli 239 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 155'i tutuklandı, 37'si hakkında da adli kontrol kararı verildi. Biz vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Tüm bu hizmetlerin gerçekleşmesinde bizlere asla desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım adına, Diyarbakırlı hemşehrilerimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. Desteklerini esirgemeyen İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya da şükranlarımı arz ediyorum.”

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